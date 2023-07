La situation était devenue intenable autour de Jordan Poole chez les Warriors et un départ était incontournable.

Ce n'est pas un secret : l'ambiance était particulière chez les Golden State Warriors la saison dernière, particulièrement autour de Jordan Poole. Le trade de l'arrière aux Washington Wizards ne semble pas avoir chagriné grand monde, surtout les cadres. On savait que c'était tendu toute la saison avec Draymond Green, mais comme le raconte Logan Murdock de The Ringer, le problème était devenu global.

"Jordan Poole ne pouvait quasiment plus faire confiance à personne là-bas. Ce sont les conséquences du fait que la franchise s'est rangée derrière Draymond Green en ne le suspendant pas pour quelques matches. La confiance avec Poole s'est usée et il s'est retrouvé isolé dans le groupe. Andrew Wiggins et Kevon Looney l'aimaient bien, mais les autres cadres avaient tous un problème différent avec lui.

Klay disait qu'il ne passait pas assez le ballon et shootait trop. Draymond, bien que ce soit lui qui ait donné le coup de poing, ne comprenait pas d'avoir perdu le droit de parler à cause de ça. Steph a essayé de rassembler tout le monde, mais à un moment il a dit à Jordan Poole : 'Je suis derrière toi, mais est-ce que maintenant tu peux reprendre tes esprits et commencer à bien jouer pour qu'on puisse gagner ?".

Poole devrait avoir droit à un peu plus de calme et moins de drama du côté des Wizards, où il jouira quand même toujours de son contrat à 128 millions de dollars jusqu'en 2027. Pour rappel, l'ancien joueur de Michigan, champion NBA en 2022 avec les Warriors, a été échangé contre Chris Paul.

