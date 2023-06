Ce qu’aurait dit Jordan Poole à Draymond Green pour déclencher le coup de poing

Jordan Poole n'est plus un joueur des Golden State Warriors et il n'y a plus besoin de faire semblant de s'apprécier avec Draymond Green. Les premiers Kings-Warriors la saison prochaine risquent d'être assez savoureux... En attendant, on ne sait toujours pas vraiment ce qui a fait craquer Green le jour où il a asséné un violent coup de poing à Poole en plein entraînement. Cela vaut ce que ça vaut, et il précise bien que c'est simplement ce qu'une source lui a expliqué, mais le présentateur Cam'ron, de l'émission "It is what it is", croit savoir les propos qui ont poussé le All-Star à bout.

D'après lui, Jordan Poole aurait à plusieurs fois provoqué et trashtalké Draymond Green avant l'incident. Les phrases en question, sur fond de rivalité entre Michigan et Michigan State :

"J'ai b**** plus de s****** de Michigan State que toi quand tu y étais"

"Ne prends pas la peine de courir (à l'entraînement, NDLR), tu seras à Sacramento la saison prochaine".

"Pourquoi est-ce que ton nom sur Twitter c'est Money Green alors que tu es fauché parce que tu n'auras pas de nouveau contrat ?"

C'est cette dernière phrase qui aurait fait dégoupillé Draymond, qui n'a pas trouvé d'autre moyen pour rappeler à l'importun, désormais membre des Washington Wizards, qu'ils n'avaient pas gardé les cochons ensemble même s'ils ont gagné un titre en tant que coéquipiers en 2022.

