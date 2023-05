Les Celtics ont ressuscité grâce… à une partie de golf

Comme à chaque fois qu'une équipe au bord du gouffre se relève de manière spectaculaire, on se demande ce qui a bien pu se passer pour que le changement s'opère. Menés 3 à 0 par le Miami Heat et clairement victimes de soucis de vestiaires, les Boston Celtics sont revenu à 3-3 et ont l'opportunité de réussir la remontée la plus spectaculaire de l'histoire de la NBA la nuit prochaine à domicile. Qu'est-ce qui a donc bien pu permettre à Boston de sortir la tête du seau de manière aussi spectaculaire ?

A en croire le récit de Jared Weiss de The Athletic, c'est une sortie de groupe, après le game 3, qui est à l'origine du changement. Alors que Joe Mazzulla avait mis au programme une séance vidéo, Al Horford est allé le trouver pour lui soumettre l'idée d'une journée à TopGolf, un centre où il est possible de faire des parties de golf ou de variantes de la discipline, en étant assisté électroniquement.

"On a totalement zappé la séance vidéo. On a oublié le basket et on s'est simplement concentré sur nous et sur le fait de retrouver de la camaraderie. On s'est déconnecté de la pression et on a réussi à prendre du plaisir les uns avec les autres. On avait déjà regardé des films ensemble, mais c'est la première fois que l'on faisait quelque chose d'aussi actif", explique Grant Williams.

"Notre connexion en tant que groupe va au-delà du terrain. On a forgé des amitiés et des liens. Parfois, on est tellement pris dans le sportif et le business que l'on s'oublie un peu. Il faut toujours garder cette perspective", ajoute Horford.

"Ce petit moment a eu un effet sur tout ce que l'on voit sur le terrain maintenant. On aurait pu choisir de jeter l'éponge et c'est ce à quoi tout le monde s'attendait. On a refusé de sortir", raconte Jaylen Brown.

Apparemment, très peu de joueurs des Celtics ont fait preuve d'adresse sur le green, mais l'essentiel a été accompli. Les Celtics ont retrouvé l'envie de jouer ensemble et, depuis trois matches, ressemblent un peu plus à une équipe où chacun veut se battre pour l'autre. Reste à valider cette alchimie retrouvée la nuit prochaine, dans le game 7 de cette finale de la Conférence Est face à Miami.

