Les Clippers visent des champions 2019 pour accompagner Kawhi

Les Clippers veulent du changement à la mène et se pencheraient actuellement sur les dossier Kyle Lowry et Fred VanVleet.

Les Los Angeles Clippers auraient-ils à l'idée de recréer en partie les Raptors 2019 ? Si ce qu'indique Kevin O'Connor de The Ringer est vrai, on peut le penser. D'après le journaliste, les Clippers veulent recruter un meneur et se penchent actuellement sur les dossiers menant à deux membres de l'équipe championne il y a 4 ans avec Kawhi Leonard : Kyle Lowry et Fred VanVleet.

Les deux hommes sont dans des situations différentes. Lowry, 36 ans, est sous contrat jusqu'en 2024 avec Miami. Même si le Heat a eu beaucoup de mal au démarrage, les choses sont en train de s'arranger et on imagine mal Pat Riley accepter de se séparer de lui. Cela dit, il suffit que son joueur lui ait expressément demandé à quitter South Beach pour que la rumeur soit un peu plus fondée.

Du côté de VanVleet, l'urgence est de mise puisqu'il dispose d'une player option à la fin de la saison et peut parfaitement tester le marché. En s'attachant ses services dès maintenant, les Clippers devanceraient les franchises qui avaient prévu de patienter jusqu'à cet été pour courtiser le All-Star de bientôt 29 ans.

Clairement, Los Angeles n'est pas satisfait de son backcourt, articulé autour de Reggie Jackson et John Wall. On ne serait pas surpris de voir du changement de ce côté-là avant la deadline de février.

