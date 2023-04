Les clubs de Bledsoe et du “plus mauvais criminel du monde” disqualifiés pour match arrangé

Pas sûr que le championnat chinois reste une terre d'accueil très sûre pour les joueurs NBA dont la cote a trop radicalement chuté pour conserver un contrat dans la ligue. Les Shanghai Sharks, l'une des équipes les plus réputées du pays, qui comptent notamment dans leurs rangs Eric Bledsoe, viennent d'être disqualifiés de la ligue locale.

Motif : de forts soupçons de corruption dans un match où les Sharks ont renversé une situation compromise contre les Jiangsu Dragons, à coups de pertes de balle apparemment grossières - cinq de suite - pour se qualifier pour les quarts de finale. Bledsoe n'était pas dans l'équipe à ce moment-là et n'a rien à voir dans cette histoire. Pas plus que Michael Beasley, qui était encore répertorié dans le roster de Shanghai il n'y pas si longtemps. En revanche, Antonio Blakeney, aka le "plus mauvais criminel du monde", était de la partie du côté des Dragons et son cas risque d'être étudié...

La Fédération chinoise, présidée par Yao Ming, a frappé. Jiangsu a été déclaré coupable d'avoir laissé filer le match, les coaches des deux équipes ont été bannis de la ligue pour une période comprise entre trois et cinq ans. Les Sharks et les Dragons ne seront pas classés sur cette saison et la prime de 660 000 euros que devaient leur verser les autorités a été annulée.