Tacko Fall était devenu une mascotte chez les Boston Celtics. A chaque garbage time, le public du TD Garden rugissait pour demander à Brad Stevens d'offrir quelques minutes à l'intérieur malien de 2,26 m. Chaque panier, chaque contre de Fall était applaudi et accueilli dans une liesse assez sympathique. Mais au final, on ne sait toujours pas si Tacko Fall a le niveau pour jouer en NBA, puisqu'il n'a que 25 matches à son actif en deux ans, avec 6 minutes de temps de jeu moyen.

On le découvrira peut-être la saison prochaine, loin de Boston. Fall s'est engagé pour une saison, sur un contrat non-garanti, avec les Cleveland Cavaliers. S'il passe le cut après le training camp, le pivot de 25 ans pourra alors peut-être intégrer la rotation intérieure des Cavs, où figurent pour le moment Jarrett Allen, le rookie Evan Mobley, Lauri Markkanen, Mfiondu Kabengele et... Kevin Love, qui ne veut pas d'un buy-out mais n'a du coup aucune garantie de temps de jeu.

The Cleveland Cavaliers have agreed to a one-year, non-guaranteed deal with 7-foot-5 center Tacko Fall, agents Bill Duffy and Justin Haynes of @BDA_Sports told @TheAthletic @Stadium. Fall played his first two NBA seasons in Boston.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 1, 2021