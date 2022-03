LeBron James et les Lakers copieusement sifflés par leurs fans. La scène a un peu choqué la semaine dernière et pas seulement les joueurs de Los Angeles. Draymond Green, devenu proche du King depuis qu'ils ont le même agent, a évoqué cette situation impensable il n'y a pas si longtemps dans son podcast. L'intérieur des Golden State Warriors n'a pas été tendre avec les habitués de l'ex-Staples Center devenu Crypto Arena.

"Je trouve que c'était pathétique. Extrêmement pathétique. De la part de fans de la franchise qui a gagné le plus de titres dans l'histoire de la NBA, ça manque de classe. Ne soyez pas des gamins pourris gâtés. On a le droit d'être gâtés. On l'est tous avec quelque chose à un moment de notre vie. Mais ne soyez pas des gamins. Je n'avais jamais vu un truc aussi capricieux que ça. Les Lakers ont gagné un titre il n'y a même pas deux ans et vous sifflez ? C'est totalement ridicule".

Si on interroge des fans des Lakers, ils diront que c'est la construction bancale de l'équipe et le niveau indigne du collectif qu'ils ont hué, plus que des individualités comme LeBron James. A peu près tout le monde est conscient qu'il fait de son mieux, mais s'il a été à la manoeuvre pour la venue de Russell Westbrook, par exemple, et ne peut être exempté de tout reproche...

LeBron se sent « comme de la merde » mais croit toujours aux playoffs