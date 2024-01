Les Grizzlies perdent encore un gros joueur, direction la loterie

La saison des Memphis Grizzlies est un calvaire. Tout est en train de pousser la franchise du Tennessee a partir en full tanking pour récupérer un bon 1er tour de Draft en juin prochain, avant de retrouver ses ambitions. Desmond Bane vient de rejoindre l'infirmerie déjà pleine des Grizzlies et manquera au moins 6 semaines de compétition. Le meilleur scoreur de l'équipe (24.4 points par match), s'est donné une entorse de la cheville contre les Clippers la semaine dernière et va donc laisser Jaren Jackson Jr (qui est d'ailleurs lui aussi gêné et en day to day...) orphelin. Rappelons quand même avec quoi Taylor Jenkins a dû composer ces derniers mois...

Memphis a :

- appris le forfait pour toute la saison de Steven Adams, le taulier du vestiaire

- dû démarrer sans Brandon Clarke, membre important de la rotation, pas encore remis de sa grave blessure au tendon d'Achille

- dû se passer de Ja Morant pendant 25 matches pour les raisons que l'on connaît, puis l'a reperdu pour le reste de la saison après une blessure à l'épaule

- pu compter sur Marcus Smart, sa recrue phare de l'intersaison, seulement 20 matches, avant qu'il ne se disloque le doigt (il manquera les 6 prochaines semaines)

- désormais perdu Desmond Bane, son joueur le plus fiable des deux côtés du terrain, pour au moins 6 semaines

Et on ne parle même pas des blessures plus classiques qui tronçonnent la rotation des Grizzlies, comme celles de Jake LaRavia, David Roddy ou Derrick Rose. Il reste désormais à Taylor Jenkins la possibilité de développer des joueurs moins expérimentés dans le but de voir sur lesquels il pourra compter la saison prochaine. On pense à Vince Williams Jr, GG Jackson, ou Jacob Gilyard, déjà titulaire à 9 reprises ces derniers mois.

Courage aux fans de Memphis, il ne reste plus qu'une moitié de saison à disputer...

