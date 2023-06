Les images officielles de la Air Jordan 1 High OG UNC Toe

L'héritage de l'université de Caroline du Nord continue de se répandre sur la Air Jordan 1, avec chaque fois un petit détail différent. Cette fois ci c'est la toebox qui va être recouverte du fameux bleu ciel si cher à Michael Jordan, ce qui va permettre aux déçus qui sont passés à côté du dernier coloris UNC (avec la toebox blanche) de s'offrir une séance de rattrapage.

Le bleu est également présent sur le talon et le contour du col, sans oublier l'outsole. Le mudguard et les eyelets sont noirs, tout comme le swoosh et le logo Wings. Enfin, du blanc complète la silhouette sur les côtés. Le cuir a l'air d'être de belle qualité, et le Nike Air est bien placé sur l'étiquette de la languette en toile noire.

Une date de sortie pour cette Jordan 1 semble avoir été programmée pour le 22 juillet prochain. Soyez prêts...

Les images de la Air Jordan 1 High OG UNC Toe