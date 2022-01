Les images officielles de la Air Jordan 4 Red Thunder

Après la grosse sortie de la Air Jordan 1 Patent Bred il y a iune dizaine de jours, c'est un autre coloris noir et rouge qui débarque cette semaine sur la Jordan 4. Popularisée sur grand écran grâce à Spike Lee dans Do The Right Thing, la silhouette dessinée par Tinker Hatfield en 1989 se drape de nubuck noir très fin, avec des touches de rouge sur la mousse le long de la languette, les eyelets et sous les grilles latérales. Pas d'appellation Bred, ici on parle de Red Thunder !

Le Jumpman blanc du talon est assorti à celui de l'étiquette. On valide totalement le rappel de contraste entre le rouge de la midsole et le noir de l'outsole.

Rien de plus à rajouter pour ce modèle qui verra le jour le 15 janvier prochain, et on ne va pas enfoncer une porte ouverte : il nous la faut !

Les images de la Air Jordan 4 Red Thunder :