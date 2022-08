Les Knicks croient-ils vraiment en RJ Barrett ? Thibodeau est sceptique

Dans les discussions entre les Knicks et le Jazz ces dernières semaines, il se disait que Utah n'était pas plus chaud que ça à l'idée de faire de RJ Barrett la pièce centrale de la contrepartie pour Donovan Mitchell. New York, de son côté, est-il si attaché que ça au Canadien dans le même temps ? D'après Marc Berman du New York Post, l'ancien Dukie ne fait pas l'unanimité dans les sphères décisionnaires de la franchise.

Tom Thibodeau, en particulier, aurait du mal à le considérer comme un futur joueur d'élite. Selon Berman, le coach des Knicks croirait même davantage en... Quentin Grimes. Ce dernier, qui va débuter sa saison sophomore après quelques passages intéressants lors de son année rookie (45 matches, 17 minutes de moyenne, 6 points à 38% à 3 points), a énormément travaillé durant l'été au point d'apparaître avec un physique extrêmement affûté sur les réseaux. En termes d'impact défensif et d'adresse extérieure, Thibodeau le considérerait comme un atout majeur pour la saison à venir, tout en doutant de la pertinence de faire signer une prolongation au max à RJ Barrett.

Malgré une activité indéniable et des statistiques assez flatteuses (20 points, 5.8 rebonds et 3 passes de moyenne), Barrett ne lui semblerait pas assez constant et fiable au niveau de l'efficacité. Il faut dire qu'au True Shooting Percentage, censé représenter l'adresse globale d'un joueur, l'ailier des New York Knicks est l'un des moins bien classés de toute la ligue par rapport à son temps de jeu et son volume. RJ Barrett shootait à 40% en global la saison dernière, avec 34.2% à 3 points et 71% sur la ligne.

Au sein du front office, notamment du côté de Leon Rose, on continue de penser que le côté all-around de Barrett peut faire de lui un élément majeur de la reconstruction des Knicks. Il faudra voir dans quelle mesure ces visions a priori opposées sur ce dossier vont s'entrechoquer au moment de discuter de trades et de débuter la saison.

Le n°3 de la Draft 2019 est éligible à un nouveau contrat de 5 ans pour 185 millions de dollars et sa cote reste intéressante auprès d'autres équipes qui ne seraient pas contre le débaucher des Knicks.

