RJ Barrett a joué plus de matches aux Knicks que KD et Kyrie combinés aux Nets

Kevin Durant et Kyrie Irving se sont lancés dans un sacré défi en rejoignant les Brooklyn Nets en 2019. Ils avaient alors pour ambition commune de mener la franchise de la grosse pomme vers les sommets. Trois ans après, c'est (déjà) la débandade. Le premier réclame son départ - ou alors la tête de son coach et de son GM - tandis que le second est particulièrement difficile à cerner mais parvient toujours à faire dérailler son équipe d'une manière ou d'une autre. Après 3 saisons, ils n'ont joué que 193 matches pour les Nets... à eux deux cumulés ! C'est moins que le seul RJ Barrett pour les New York Knicks sur la même période.

Le Canadien a disputé 198 rencontres avec les voisins des Nets. Alors les Knicks peuvent ruminer mais ils ont au moins la chance de pouvoir compter sur un jeune joueur intéressant, en progression, stable et qui répond régulièrement présent. C'est toujours ça de pris. Le genre de joueur que les dirigeants de Brooklyn aimeraient bien avoir aujourd'hui...