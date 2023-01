Les Knicks en pole pour OG Anunoby ?

OG Anunoby semble sur le départ à quelques encablures de la deadline des trades. Les Raptors écoutent les offres qui leur parviennent et, d'après Shams Charania, les Knicks et les Suns sont les courtisans qui ont le plus de chances de remporter la mise. New York pourrait même avoir un temps d'avance.

Les Knicks auraient proposé plusieurs premiers tours de Draft à Toronto, condition sine qua none pour que Masai Ujiri accepte de discuter. Du côté des Suns, où la dynamique est un peu moins alarmante, il n'est pas garanti que l'on veuille surenchérir si New York a décidé d'envoyer une offre conséquente pour Anunoby, mais la situation est suivie de près par James Jones, le General Manager.

OG Anunoby effectue une saison honorable dans cette période compliquée pour Toronto, avec 16.9 points, 5.5 rebonds et 2 passes à 45% et avec une défense toujours intéressante.

