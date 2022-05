Les Lakers oseront-ils trader LeBron James ?

L'intersaison va être aussi longue que mouvementée à Los Angeles, autour des Lakers. En l'état actuel des choses et même avec un nouveau head coach, il est peu probable que ce groupe s'avère fonctionnel et ultra compétitif. Un lifting est attendu, mais personne ne sait encore de quelle ampleur il sera. Russell Westbrook a l'un des pires contrats de la ligue et Anthony Davis est constamment blessé, ce qui diminue grandement sa valeur théorique dans l'optique d'un trade. Pour remodeler le paysage, certains n'hésitent pas à imaginer que les rumeurs entendues il y a quelques semaines sur une réflexion autour de LeBron James et de son avenir sont très sérieuses.

Le fait est que LeBron et sa clique, Rich Paul en tête, ont une énorme influence sur les décisions au sein de la franchise. La probabilité est donc faible pour que le King soit transféré. Dans l'émission First Take sur ESPN cette semaine, Stephen A. Smith a pourtant martelé qu'il ne voyait pas de meilleure issue pour tout le monde qu'un trade de LeBron. Avec même quelques destinations en tête...

"Ce que je dis n'est pas un manque de respect pour LeBron James, mais plutôt un testament de sa grandeur. Construits comme ça, les Lakers vont dans le mur. [...] Il est le seul joueur à avoir une énorme valeur et à pouvoir rapporter quelque chose de significatif aux Lakers pour qu'ils ne s'écroulent pas derrière. A place des Lakers, j'appelle les Cavs, qui ont de jeunes talents, Miami, qui a aussi des joueurs comme Bam Adebayo ou Tyler Herro. J'appelle Utah pour voir si Donovan Mitchell peut partir. Il y a D-Wade en actionnaire minoritaire là-bas.. LeBron n'a plus de no-trade clause, donc il ne peut avoir d'influence sur le lieu, ce n'est plus comme avant".

Smith n'a pas d'infos à ce sujet et il a simplement donné son avis, mais il n'est pas le premier à formuler ce souhait ou cette opinion. JJ Redick, également présent sur le plateau, a jugé très peu plausible un trade du King, tant cela irait contre le mode opératoire qu'ont toujours adopté les Lakers depuis que la famille Buss est installée au pouvoir...

