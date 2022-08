Les Nets veulent garder Kyrie Irving et refusent de discuter

Kyrie Irving a beau être en partie responsable des problèmes des Brooklyn Nets la saison dernière, il devrait avoir l'occasion de se racheter. Malgré le souhait de Kevin Durant de s'en aller et la volonté de pas mal de monde de voir Kyrie être tradé - Kyrie lui-même ne serait pas contre retrouver LeBron James à L.A., par exemple... - on devrait le retrouver à Brooklyn au départ de la saison.

D'après Shams Charania de The Athletic, les Nets ont systématiquement envoyé paître les équipes qui ont manifesté un intérêt pour Kyrie Irving. Sean Marks souhaite conserver le fantasque meneur et veut le voir sur une saison pleine. Kyrie est aussi un argument pour convaincre Kevin Durant de rester ou, au moins, de ne pas bouder si sa demande de trade n'aboutit pas.

L'ancien joueur des Cavs et des Celtics a activé son option à 36 millions de dollars il y a quelques semaines, mais sera free agent l'été prochain si aucune prolongation n'est signée d'ici là. Cette configuration fait que si le début de saison des Nets ne se passe pas bien, Kyrie Irving peut être un sérieux candidat au départ avant la deadline.

Marks et le coaching staff des Nets semblent penser que KD et Kyrie retrouveront la raison et l'envie de ne pas porter un autre maillot une fois qu'ils auront vu le roster de cette saison en action. Ben Simmons, Royce O'Neale et TJ Warren sont les principales nouveautés d'un effectif il est vrai séduisant sur le papier.

