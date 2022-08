Les Nets n’auraient plus confiance en Kyrie Irving

Joe Tsai, le propriétaire des Brooklyn Nets, espérait tourner la page d’un chapitre sombre de l’histoire déjà bien triste de la franchise. Il voulait en finir avec les caprices de Kevin Durant et Kyrie Irving, en accédant aux requêtes des deux divas, toutes les deux désireuses de quitter le navire pendant l’intersaison.

Mais la réalité du marché a ramené les dirigeants new-yorkais sur terre, ou plus bas que terre même : ils se sont montrés bien trop gourmands pour leurs deux stars, même si ça reste logique puisque les deux bonhommes sont hyper talentueux. Le décalage entre ce qui est proposé et ce qui est demandé reste beaucoup trop grand pour l’instant.

Du coup, ce petit monde va devoir cohabiter encore quelques mois. Pas forcément dans les meilleures des conditions. Nick Friedell, insider ESPN, explique notamment que les Nets ne font plus confiance à Kyrie Irving. Et ça peut se comprendre vu son comportement, ses absences et ses prises de position depuis son arrivée dans l'équipe en 2019.

"He's got to play at the level that everybody in the league knows he's capable of... Is it possible to regain that trust? Absolutely... The team & organization, they don't trust him & that trust has eroded over time."

