Le plus dur est derrière nous en ce qui concerne le Covid-19, a priori. Cela vaut aussi pour la NBA et son protocole, lequel a eu une forte influence sur les deux dernières saisons. D'après Shams Charania de The Athletic, les nouvelles mesures sanitaires pour la saison 2022-2023 sont connues et la souplesse est de mise. Ce qui ravira évidemment les joueurs qui ont fait le choix de ne pas se vacciner, comme Kyrie Irving et quelques autres.

Les joueurs non-vaccinés devront tout de même effectuer un test hebdomadaire de contrôle, là où les autres devront uniquement se tester s'ils présentent des symptômes. Un test positif entraîne obligatoirement une mise à l'isolement immédiate. Le port du masque ne sera pas requis, que ce soit pour les joueurs, les membres du staff ou les spectateurs d'une rencontre NBA.

Pour le moment, cela ne change en revanche rien à la réglementation en vigueur au Canada et à l'impossibilité des joueurs non-vaccinés d'affronter les Raptors à Toronto.

NBA’s Health and Safety COVID-19 Protocols for 2022-23 season, per sources: - Once-weekly surveillance testing for unvaccinated players

- Vaccinated players only test when symptomatic

- Isolation immediately upon positive test

- Face masks not required — Shams Charania (@ShamsCharania) August 30, 2022

Les Nets veulent garder Kyrie Irving et refusent de discuter