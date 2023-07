Bronny James est chez lui et se porte aussi bien que possible au vu de ce que sa famille et lui ont vécu. Voici les dernières nouvelles autour du fils aîné de LeBron James, trois jours après avoir été victime d'un arrêt cardiaque lors d'un entraînement sur le campus de son université de USC. Shams Charania de The Athletic, a fait un point rassurant sur la situation. Bronny a été autorisé à regagner son domicile 48 heures après l'accident, après avoir été reçu au Centre médical Cedars-Sinai (bien connu des célébrités), où il était arrivé "pleinement conscient, intact sur le plan neurologique et dans un état stable".

Il faudra évidemment attendre de plus amples examens pour connaître la raison pour laquelle Bronny James a fait cet arrêt cardiaque, mais le pire a été évité et il n'est pas encore exclu que sa jeune carrière puisse poursuivre son chemin. LeBron a posté un message sur son compte Twitter jeudi, afin d'évoquer pour la première fois la situation.

"Je veux remercier le nombre incalculable de gens qui envoient de l'amour et des prières à ma famille. Nous les avons ressentis et je vous en suis reconnaissant. Tout le monde se porte bien. Notre famille est réunie et en bonne santé. J'en dirai davantage quand nous serons prêts à le faire, mais je voulais déjà dire à tout le monde que leur soutien signifie beaucoup pour nous".

Bronny James devait rejoindre les Trojans de USC à la rentrée, pour y débuter sa carrière universitaire avant, possiblement, de se présenter à la Draft 2024. Pour l'heure, il est impossible de savoir ce qu'il en sera de ce côté-là. De nombreux athlètes ont été en mesure de poursuivre leur carrière après des interventions au coeur, mais d'autres ont dû stopper net en raison de malformations ou de pathologies incompatibles avec la pratique du sport de haut niveau.

Bronny James victime d'un arrêt cardiaque, son état est stable