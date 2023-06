Les Pelicans ont déjà réfléchi à un trade de Zion Williamson

Voir Zion Williamson un peu écorché sur le plan extrasportif a moyennement amusé les New Orleans Pelicans. Pris à partie par une maîtresse après avoir annoncé sa future paternité, l'intérieur All-Star et son manque d'implication pour revenir en pleine forme agacerait en interne depuis quelques mois déjà. D'après Jake Madison, l'insider qui suit les Pelicans tout au long de la saison, le front office n'est plus aussi certain que Zion soit intradable comme cela a été le cas après sa prolongation de contrat l'année dernière. C'est ce qu'il a expliqué dans le podcast Locked On Pelicans cette semaine.

"Si j'en crois mes conversations avec des membres de la franchise, ils sont parfois exaspérés par Zion Williamson. Pas assez pour vouloir le trader activement, mais avec ce le contrat qu'ils lui ont donné et les dispositions prises pour lui par le staff, c'est quelque chose qui est un dans un coin de leur tête. Ils ont déjà travaillé sur des scénarios de trade ou imaginé ce qu'ils pourraient récupérer en contrepartie.

On a entendu des rumeurs sur le fait qu'il n'avait pas vraiment envie d'être à New Orleans, mais il avait réussi à dire ce qu'il fallait. Sur le plan des actions, en revanche, ça a parfois été différent. Il ne passe pas beaucoup de temps avec l'équipe pendant l'intersaison, sur des séances de travail notamment. Non pas qu'il le faille nécessairement, mais ce serait quand même apprécié".

Madison indique par ailleurs que les Pelicans "adorent" Scoot Henderson et aimeraient trouver le moyen de grimper dans la Draft pour le récupérer. De là à imaginer que ce soit en incluant Zion Williamson dans un trade...

Le meilleur scénario pour tout le monde serait que Zion retrouve les terrains et le niveau qui était le sien il n'y a pas si longtemps, pour chasser les doutes et les spéculations. C'est tout ce qu'on lui souhaite.

