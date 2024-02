Les plus beaux (et les plus moches) maillots NBA – Hoop Culture Vol. 20

Ouvrez votre placard et sortez vos albums photos, cette semaine on parle maillots de basket dans Hoop Culture !

Cette semaine dans Hoop Culture, Théophile Haumesser et Pierre-Armand Samama parlent maillots NBA : les plus beaux jerseys, les plus moches, les plus cultes, les plus kitches, il y en a pour tout le monde.

Et vous, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ?

