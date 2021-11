Les premières images de la adidas Harden vol.6

Un peu en galère avec les Nets cette année, James Harden n'en reste pas moins actif sur le versant sneakers de sa carrière. Le 6ème modèle de sa ligne chez adidas vient d'être dévoilé, et la première chose à laquelle nous avons pensé en nous poenchant sur les premiers clichés, c'est : on ne change pas une formule qui marche.

En effet, pas de prise de risque ni d'upgrade majeur sur ce "volume 6". La tige se rapproche de plus en plus de la mid, bien posée sur une semelle Boost qui a déjà fait ses preuves et entoure le pied à la manière d'une vague. Un cuir épais et solide est placé sur tout l'upper, complété par du mesh sur la languette pour le confort.

Deux élastiques sont placés sur l'avant du pied et le talon, et les mentions "vol 6" et "XIII" sont placées sur l'avant.

Les trois bandes ont été purement et simplement effacées, pour épurer l'ensemble et le rendre plus efficace, un peu à la manière de la Jordan 2 à l'époque où Nike avait pris le pari de s'effacer au profit du seul nom du joueur. On vous laisse découvrir les premiers coloris prévus, en attendant les futures versions.

Pas de date de sortie encore annoncée pour cette Harden Vol.6, mais nul doute qu'elle saura comme toujours trouver et convaincre son public.

Les images de la adidas Harden vol.6