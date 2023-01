Les premières images de la Air Jordan 7 Infrared

La Air Jordan 7 va avoir droit à un traitement Infrared (certainement le meilleur coloris inventé par Nike), ce qui devrait ravir les fans et les puristes. Initialement placé sur la Jordan 6, ce fameux rouge rosé va donc se placer sur la 7, avec une base en cuir blanc complété par du noir sur le col, la languette et le talon, laissant l'Infrared faire son apparition sur le Jumpman de la cheville, la midsole, le 23 de l'arrière du pied et le logo de la languette en neoprene. Et quitte à honorer la Jordan 6, autant même y placer un peu de semelle transparente pour exaucer nos voeux.

Une paire très estivale, ce qui tombe très bien puisque la date de sortie est annoncée pour le 30 juin 2023.

A suivre de très près !

Les images de la Air Jordan 7 Infrared