Les premières images de la future LeBron 21

Comme à chaque intersaison, les rumeurs vont bon train sur les designs des futurs modèles signatures des superstars de la ligue.

En 2023, LeBron James applique l'adage "on n'est jamais mieux servi que par soi même", et profite d'une séance d'entrainement avec son fils Bryce (et sous les couleurs de USC, la fac de Bronny) pour nous présenter sa toute nouvelle LeBron 21.

La nouvelle silhouette qui semble restée sagement calée sur la 20, avec une tige basse et sans aucune fioriture si ce n'est un empiècement plastique qui semble prendre tout le talon.

Nous attendons d'en savoir un peu plus sur les matériaux et la technologie placée dans cette LeBron 21 qui devrait débarquer à la rentrée.

Les images de la Nike LeBron 21