Les premières images de la Nike Book 1

Il y a quelques mois nous avions appris (sans grande surprise) que Nike allait proposer à Devin Booker son premier modèle signature. Nos confrères de Sneakernews nous partagent les toutes premières images de ce qui semble donc être la future chaussure performance de la jeune superstar des Suns.

En bon fan de la ligne Kobe, il y avait fort à parier que la marque zau Swoosh lui propose une tige basse, et c'est bien le cas. Ce qui est plus surprenant, c'est de voir un retour si prononcé vers le catalogue historique de la marque. La Book 1 est en effet un mélange de Blazer et Air Force 1, avec une semelle épaisse et un design très épuré. Niveaux matériaux, les images laissent apparaitre selon les coloris du mesh, du nubuck ou du cuir brossé. Bien entendu, ce ne sont que des ébauches (les Swooshes sont de tailles différentes selon les colorways), même si cela nous permet d'avoir une idée plus concrète de cette future release.

Le logo du joueur apparait sur les languettes, et un 96 (son année de naissance) sur le heeltab.

Aucune information n'a filtré sur la date de sortie, mais les premières rumeurs parlent de la fin d'année 2023. A suivre.

Les images de la Nike Book 1