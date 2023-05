Les Raptors ont fait passer un entretien à JJ Redick pour coacher

Les Raptors prospectent pour un nouveau coach après le départ de Nick Nurse et ils prennent le temps d'explorer toutes les options. Le front office a déjà discuté avec certains assistants désireux de monter en grade, mais aussi des coaches sans emploi et en quête de relance, ou même certains en poste et qui n'ont pas manifesté l'envie d'être courtisés. Place cette semaine à la piste menant à un ancien joueur, récemment retraité, dont la cote de popularité dans sa reconversion médiatique est en hausse constante : JJ Redick.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, l'ancien arrière d'Orlando, Milwaukee, Los Angeles, New Orleans et Dallas, a passé un entretien avec Masai Ujiri et la direction des Raptors. Hyperactif entre son podcast The Old Man and The Three et ses interventions sur ESPN dans l'émission First Take avec Stephen A. Smith, JJ Redick coache depuis cette année une équipe de jeunes âgés de 10 ans. On ne savait pas qu'il avait dans l'intention de postuler aussi rapidement à un poste de head coach en NBA.

En termes de connaissance du jeu, Redick ne craint pas grand chose, comme on peut le constater en l'écoutant dans ses divers engagements médiatiques. L'ex-tireur d'élite et star de Duke est pointu et toujours très au fait de ce qui se fait en NBA, aussi bien chez les joueurs que chez les coaches. Néanmoins, ce grand saut, s'il se confirme, sera un immense challenge. On se souvient des difficultés rencontrées par d'autres anciens joueurs fraîchement retraités et/ou propulsés sans grande expérience de coaching au haut niveau à un poste à forte responsabilité en NBA : Jason Kidd à Brooklyn, Derek Fisher à New York, Steve Nash à Brooklyn aussi...

