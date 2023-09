Avec les nouvelles règles pour lutter contre la mise au repos intempestive des stars NBA, il est logique de se demander ce que comptent faire les Sixers, par exemple. Philadelphie a dans ses rangs le MVP en titre, Joel Embiid, et le Camerounais a malheureusement une fâcheuse tendance à arriver blessé ou diminué en playoffs. Interrogé à ce sujet par USA Today, Nick Nurse a livré une réponse intéressante.

"Je crois que l'on étudie ça d'une manière un peu différente de ce à quoi les gens s'attendent. On essaye de faire en sorte que Joel joue plus de matches. Notre objectif est que son nombre de matches augmente, pas qu'il diminue. On croit qu'il peut jouer plus et on va toucher du bois. Des choses peuvent toujours arriver, mais je crois dans le fait qu'il faut faire jouer nos gars autant que possible et voir ce qui se passe".

S'ils veulent effectivement rester dans les clous par rapport au règlement, tout en assurant à Joel Embiid une chance de rester éligible pour les trophées individuels, les Sixers ont peut-être choisi la bonne approche. L'intérieur All-Star n'a jamais dépassé les 68 matches de saison régulière (sur 82) depuis ses débuts en NBA.

2016-2017 : 31 matches de régulière

2017-2018 : 63 matches de régulière, 8 de playoffs

2018-2019 : 64 matches de régulière, 11 de playoffs

2019-2020 : 51 matches de régulière, 4 de playoffs

2020-2021 : 51 matches de régulière, 11 de playoffs

2021-2022 : 68 matches de régulière, 10 de playoffs

2022-2023 : 68 matches de régulière, 9 de playoffs

