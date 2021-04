S’ils ont perdu une place au classement, les Philadelphia Sixers sont toujours en campagne pour tenter de décrocher le quatrième titre de leur histoire. Ça ne les empêche pas pour autant de déjà penser à comment s’améliorer pour l’année prochaine. Pour ce faire, il pourrait revenir à la charge sur le dossier Kyle Lowry.

Philly faisait déjà partie des équipes qui avaient tenté le coup sur le meneur des Raptors avant la trade deadline. Selon Sam Amick et John Hollinger de The Athletic, les Sixers sont toujours convaincus qu’il pourrait leur faire franchir un cap.

Problème, les Sixers sont dans une situation financière compliquée. La saison prochaine, Tobias Harris, Ben Simmons et Joel Embiid compteront à eux seuls pour plus de 100 millions de dollars dans la masse salariale.

D’après Amick et Hollinger, Philadelphia pourrait tenter de le faire venir via un sign-and-trade. Si les Raptors sentent que leur meneur historique souhaite partir ou s’ils ne veulent pas le conserver, ça leur permettrait de récupérer des contreparties. Les Sixers devront donc se montrer convaincants en terme d’offre.

A ce titre, avoir fait venir George Hill il y a quelques semaines pourraient s’avérer précieux. Seulement 1,3 millions des 10 millions de dollars qu’il est censé toucher la saison prochaine sont garantis. Et son contrat expire à ce moment-là.

Quoi qu’il en soit, si Kyle Lowry n’est pas prêt à réduire considérablement son salaire (30 millions cette année), Philly va devoir faire preuve de créativité financière. Surtout que, malgré ses 35 ans, il devrait plaire à beaucoup d’équipes :

« Il y a des équipes avec de l’argent, et il n’y a pas beaucoup de joueurs, donc je pense qu’il va s’en tirer très bien cet été », assure un GM interrogé par The Athletic.

Avec encore 16,7 pts, 7,3 pds et 5,5 rbds cette saison, et une expérience hors du commun, Kyle Lowry a de quoi faire passer un cap à pas mal d’équipes. Et les Sixers, qui ont déjà une belle ossature, aurait tort de se priver.

