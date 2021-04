Pas toujours facile de manœuvrer avec la réglementation NBA. Jimmy Butler aurait aimé dire à quel point il apprécie Kyle Lowry. Mais le joueur du Miami Heat a dû esquiver tout un pan de son argumentation. Qu’il se rassure, tout le monde a compris.

C’était dans une interview récente pour le podcast The Artist And The Athlete.

« Probablement Kyle Lowry », a-t-il répondu quand on lui demandait quel est le joueur qu’il préfère affronter. « Juste parce qu’il est l’un de mes tout meilleurs amis. C’est le parrain de ma fille. Et même s’il est très compétiteur, on est toujours en train de se marrer, toujours en train de blaguer. Je voudrais dire autre chose, mais la NBA va voir ça et dire ‘Oh mon dieu, c’est du tampering’ donc je vais juste laisser tomber. »

kyle lowry is godfather to jimmy butler’s daughter omg🥺🤧♥️ pic.twitter.com/7wdTYysAHX — ً (@klowww710) April 27, 2021

Pour rappel, la NBA interdit à toute équipe, joueur ou coach d’approcher ou de tenter de séduire un joueur sous contrat avec une équipe. Ça implique les déclarations publiques montrant le souhait de s’attacher les services d’un joueur.

Pourquoi Kyle Lowry n’a pas été envoyé au Miami Heat

Mais finalement, l’esquive de Jimmy Butler a rendu sa position parfaitement claire. Il aimerait jouer aux côtés du meneur des Toronto Raptors. Kyle Lowry est free agent à la fin de la saison. Et la franchise canadienne a essayé de l’échanger avant la deadline des trades.

Si on a du mal à imaginer Kyle Lowry avec un autre maillot, ce n’est en tout cas visiblement pas le cas de Jimmy Butler. Ce serait en tout cas un ajout intéressant pour le dernier finaliste NBA.

Le plan de Jimmy Butler pour le Miami Heat en playoffs