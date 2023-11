Philadelphie réussit un très bon début de saison, au-delà des attentes et de ce que l'on pouvait entrevoir en raison de la situation autour de James Harden. Néanmoins, et même s'ils ont trusté un temps la première place de la Conférence Est, tout le monde ne prend pas encore au sérieux les Sixers, en tout cas pas comme prétendant à une vraie grosse campagne de playoffs. C'est le cas de DeMarcus Cousins, qui a expliqué sa réflexion à Rachel Nichols dans l'émission Bully Ball.

"Est-ce qu'il est possible que les Sixers remportent l'Est ? Oui. Est-ce que je pense que ça va se produire ? Non. Les Celtics sont une équipe vraiment bien assemblée et je ne vois pas d'autre équipe les surpasser. A un moment, il me semble que les Sixers vont manquer de force de frappe. Je peux me tromper, mais c'est mon instinct. Je pense que ce sera surtout pendant les playoffs, où il y a des schémas spécifiques et des ajustements sur le plan défensif qui entrent en ligne de compte".

Malgré ce relative pessimisme, DeMarcus Cousins n'a que des bonnes choses à dire sur l'équipe et son meneur, Tyrese Maxey.

"Je crois totalement que Tyrese Maxey peut être All-Star. Je salue mon frère de Kentucky qui est en train de faire une saison incroyable à ce nouveau poste et qui montre tout son talent. Le flow de cette équipe des Sixers est parfait. Il n'y a pas d'autre joueur qui ont un aussi gros besoin du ballon que Joel Embiid, ce que je trouve acceptable vu qu'il est un joueur dominant. Ils peuvent avoir du succès cette saison, mais je me répète, au moment des playoffs ils risquent de manquer de force de frappe".

Après leur défaite à domicile contre Boston la nuit dernière, les joueurs de Nick Nurse sont deuxièmes de la Conférence Est, à une longueur des Boston Celtics.