Les Spurs ont commencé la quête du successeur de Gregg Popovich

Il y a quelques semaines, des membres des San Antonio Spurs laissaient entendre que Gregg Popovich n'était pas si proche que ça de la retraite, évoquant même la possibilité de le voir toujours en action lors de la saison 2022-2023 et peut-être au-delà. La tendance semble avoir un peu changé.

Selon le journaliste Jordan Schultz, les Spurs ont officiellement commencé leur quête pour trouver la personne adéquate une fois que le légendaire Pop aura raccroché. La franchise texane veut être prête pour le moment où le quintuple champion NBA annoncera sa décision, très vraisemblablement fin 2022 ou fin 2023 selon la manière dont il vit sa 26e saison à la tête des Spurs.

Gregg Popovich se confie sur Becky Hammon et son « futur très brillant »

Autre information, RC Buford et le reste du front office, Gregg Popovich y compris, ont décidé d'effectuer des recherches en dehors de la pépinière des Spurs. Les favoris pour succéder à l'icône sont néanmoins toujours les mêmes et font partie de l'arbre généalogique de Pop, à en croire Zach Lowe d'ESPN : Will Hardy, actuellement assistant d'Ime Udoka à Boston, Brett Brown, l'ex-coach des Sixers, Becky Hammon, qui épaule déjà Pop dans son coaching staff à l'heure actuelle, mais aussi... Manu Ginobili.

"El Manu" vient tout juste de revenir au sein de la franchise avec une mission de conseiller spécial aux opérations basket de la franchise. Bien que l'Argentin n'ait jamais évoqué son souhait de devenir head coach un jour, certains y verront là un indice intéressant.

Gregg Popovich : son speech ému et vengeur après la finale des JO