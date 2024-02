Les Spurs se séparent de Doug McDermott

Doug McDermott, le joueur le plus expérimenté et le tireur le plus fiable des San Antonio Spurs, a été transféré aux Indiana Pacers.

Les Spurs ont finalement agi avant la trade deadline. Comme prévu, ils ont réalisé un échange mineur, en envoyant Doug McDermott aux Pacers.

McDermott fait son retour dans l’Indiana, où il a disputé 212 matchs entre 2018 et 2021, en échange de Marcus Morris, du deuxième tour de la draft 2029 des Clippers et de cash, selon Adrian Wojnarowski (ESPN), Shams Charania (The Athletic) et Jake Fischer (Yahoo Sports). Morris avait été transféré à Indiana un peu plus tôt lors de l’échange de Buddy Hield et sera probablement coupé par San Antonio.

L’ailier de 32 ans était le joueur le plus expérimenté de l’effectif des Spurs. Il affiche une moyenne de 6 points avec un pourcentage de réussite de 43,9 % à trois points depuis le début de la saison, le plus élevé de l’équipe. Il pourra apporter son tir et son expérience à Indiana, en remplacement de Hield.

Doug McDermott était conscient qu'il avait des chances d'être échangé avant la deadline. « C’est le seul jour de l’année où mon téléphone n’est pas en mode silencieux », avait-il expliqué lors d’un entraînement en début de semaine. « Si je reçois un appel, je sais qu’il s’est probablement passé quelque chose. »

« Mais en même temps, j’aime être ici, avec cette jeune équipe. Je pense qu’il y a beaucoup de potentiel ici et c’est incroyable de faire partie de cela », avait poursuivi le coéquipier de Victor Wembanyama. « Il m’arrive de me pincer parce que je suis entraîné par Gregg Popovich et que je vois R.C. Buford tous les jours, ainsi que toutes les légendes présentes dans le bâtiment. C’est un endroit spécial. J’aimerais rester ici pour toujours. » Peut-être y reviendra-t-il plus tard, avec un rôle dans le front office ou le coaching staff, comme il semble l’espérer.

