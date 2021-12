Les Suns sont brûlants et les Knicks amers

Cette semaine, l'équipe de BasketSession et Reverse évoquent le cas de deux équipes dont le cas est parlant : les Phoenix Suns et les New York Knicks.

Pour ce quatrième épisode de la saison, on a eu envie de discuter du cas de deux équipes à la trajectoire très différente : les Phoenix Suns, qui restent sur 18 victoires de suite et visent le titre, et les New York Knicks, qui calent un peu après une superbe saison précédente et un recrutement alléchant.

Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Antoine Pimmel vous parlent de tout ça dans l'épisode #15 du podcast BasketSession/Reverse !

Le podcast sur YouTube

Le podcast audio sur la plateforme de votre choix