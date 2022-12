Les Warriors de KD, c’était “naze et pas équitable”

Evan Turner et Andre Iguodala ont un podcast ensemble depuis cette année. Dans Point Forward, le jeune retraité et le vétéran des Warriors se montrent assez cash sur certains sujets. En ce qui concerne la superteam des Warriors avec Kevin Durant, Turner n'a pas hésité à dire à son camarade ce qu'il pensait. Et c'est un euphémisme de dire qu'il ne respecte pas vraiment ce qu'ont accompli "Iggy" et les autres il y a quelques années.

"Vous avez gagné un paquet de titres, mais c'était putain de naze. Pendant 4 ou 5 ans, il y a eu cette franchise suivie par les médias et qui était un train de la hype. C'était Golden State. C'est Kevin Durant qui a provoqué ça. A un moment, ce n'était pas équitable. On devait jouer contre Andre Iguodala, Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson, Draymond Green et d'autres. Ca revenait à jouer contre Michael Jordan. Ca n'a aucun sens. Vous avez gagné des titres, mais c'était ridicule, putain. Je le jure sur la tête de ma mère, jamais je n'aurais essayé de convaincre un Kevin Durant de venir".

Même si évidemment sur le papier c'était déprimant de devoir affronter cette équipe, il faut quand même rappeler à Evan Turner qu'en dehors de la venue de KD en tant que free agent, les autres cadres du groupe ont été draftés ou recrutés habilement. Il n'y a rien de "cheaté" dans la manière dont les Warriors se sont construits. S'il y a quelqu'un à critiquer, et encore, c'est bien Kevin Durant.

