Paolo Banchero réussit un début de carrière magnifique en NBA, où il est rapidement devenu le joueur le plus important du Magic. Le rookie d'Orlando a de bonnes chances de succéder à Scottie Barnes pour le titre de Rookie of the Year et il était l'invité de JJ Redick dans son émission The Old Man and the Three cette semaine.

Banchero a révélé à cette occasion quel avait été son moment "welcome to the NBA", c'est à dire ce qui lui a fait réaliser qu'il n'était plus à la fac mais dans la ligue la plus forte et compétitive de la planète. L'épisode implique Kevin Durant, sur lequel Paolo Banchero a dû défendre. Et dire qu'il s'en souviendra longtemps tant l'exercice a été pénible est un euphémisme.

"Affronter Kevin Durant a été ce moment pour moi. J'ai défendu sur lui pendant la majeure partie du match. Il n'y a simplement rien que tu puisses faire quand tu défends sur lui. Certains gars vont souvent sur la ligne en abusant les arbitres et ils te mettent 14 points sur des lancers. KD, par contre, a joué très sérieusement. Il n'a pas parlé aux arbitres et est peut-être allé quatre ou cinq fois sur la ligne, mais il a marqué 45 points... La plupart de ses points, il les a marqués sur des tirs. Il a dû rater quelque chose comme cinq tirs dans ce match. J'ai vécu cette expérience de défendre sur lui. Et c'est le premier joueur sur lequel j'ai défendu pour lequel je me suis dit : je ne peux rien faire. Des gars peuvent mettre des paniers quand je défends sur eux, mais j'arrive généralement à les perturber, à leur faire rater des shoots. Là, c'est comme s'il ne voyait même pas que j'étais là. J'avais beau essayer de le couper du ballon, il arrivait quand même à le recevoir là où il voulait et à s'élever pour tirer. C'était fou".

Ce n'est pas pour rien que Kevin Durant a la réputation d'être le joueur le moins susceptible d'être dérangé par un défenseur adverse. Il n'y a pas réellement de "KD stopper" en NBA et c'est un signe fort de la grandeur de l'ailier des Nets.

