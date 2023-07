Les Warriors embauchent un autre meneur vétéran

Les Golden State Warriors font un début de Free Agency assez discret après avoir récupéré Chris Paul avant l'ouverture du marché. Les Californiens, qui seraient proches de signer Dario Saric, ont validé une première recrue en attendant. Et il s'agit là encore d'un meneur vétéran. Cory Joseph débarque pour une saison, comme le rapporte ESPN.

Le joueur de 31 ans évoluait aux Detroit Pistons depuis plus de deux ans. Il apportait encore 6,9 points et 3,5 passes la saison dernière. Il vient remplacer Ty Jerome, parti aux Cleveland Cavaliers. Cory Joseph devrait occuper le poste de troisième meneur derrière Stephen Curry et CP3 mais il se pourrait qu'il joue par séquence avec l'un des deux. Notamment avec Paul en sortie de banc. C'est un ancien champion NBA expérimenté et adroit à trois-points, des caractéristiques qui devraient plaire aux Warriors.