Les Warriors prennent la porte, Memphis et Ja Morant en playoffs !

84% des paris pour ce play-in étaient en faveur des Golden State Warriors. C'est dire si peu de monde pensait les Memphis Grizzlies capables de sortir un exploit au Chase Center. Et pourtant, les joueurs du Tennessee se sont fait un malin plaisir à donner tort à une grande majorité des observateurs.

Dans une partie de très bonne facture, avec une fin de match insoutenable, les Golden State Warriors ont ainsi subi une déconvenue majuscule. Car oui, ne pas voir les Californiens en playoffs est une véritable déception. D'autant plus qu'ils avaient deux rencontres, dont la seconde à domicile, pour rallier le top 8. Raté. Steve Kerr, l'un des seuls à soutenir le play-in, va peut-être changer d'avis sur la question.

Le coach des Dubs ne peut même pas dire qu'il aurait mérité de passer. Les Grizzlies ont été meilleurs sur cette rencontre couperet. À trois minutes de la pause, la bande à Ja Morant menait de 17 longueurs (59-42) devant un public médusé. La conséquence d'un début de match raté où le dernier rookie de l'année a fait des misères aux récents triple champions NBA.

Pris dans la tenaille, Stephen Curry, finaliste pour le trophée du MVP, a dû forcer son chemin. Quitte à se prendre les dents dans la défense des Grizz de temps en temps.

Kyle Anderson blocks Steph Curry at the rim. pic.twitter.com/QhOr2iGpE6 — Ja T Gatlin (@JTGatlin) May 22, 2021

Entre le milieu du 3e QT et la 8' du dernier acte, les Warriors se sont enfin mis en ordre de marche. Comme dans une situation d'urgence. Le chef Curry s'est mis à jouer les pompiers de service dans un duel à distance avec Ja Morant. Leur mano-a-mano a parfois atteint des sommets. Avec Andrew Wiggins comme arbitre. L'ancien des Wolves a arraché une prolongation après un bon travail de Jordan Poole. Ce dernier a rendu une très belle copie avec 19 points (mais cette balle perdue à 27 secondes de la fin de la prolongation...)

Draymond Green aurait pu éviter l'overtime s'il s'était suffisamment concentré sur son floater. Les 5 minutes suivantes resteront gravés dans l'esprit de Ja Morant. Le sophomore a tout simplement porté l'équipe sur ses épaules. Pour un match référence à ce niveau. C'est lui qui lâche la passe D à Tillman pour un énorme shoot à trois points. Avant de venir poser deux floaters pour terminer le travail. Les 34e et 35e points de l'artiste qui à, au passage, tester son arme de loin avec succès (5 tirs à trois points).

Sa sortie fera date et signe son entrée dans la cour des grands. Curry et ses 39 points, tout comme Draymond Green auteur d'un TD (11-16-10) partent donc en vacances anticipées. Avec des questions et un espoir, le retour de Klay Thompson la saison prochaine. Quant à Memphis, c'est désormais Utah, premier de l'Ouest, qui va se présenter dans quelques jours.