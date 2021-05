Steve Kerr est fan du play-in tournament et il le défend très bien !

La NBA aurait dû directement mandater Steve Kerr pour défendre son format de play-in tournament tant décrié par certaines stars (coucou LeBron). Le head coach des Golden State Warriors est l'une des rares voix à s'être prononcées en totale faveur de ce format de qualification pour les playoffs.

Son équipe est pour le moment 8e et est donc directement concernée par ce tournoi de barrage. Kerr n'est pas du tout aigri de devoir disputer des matches supplémentaires au lieu d'une série de playoffs. Au contraire !

"J'adore ça. Le dernier mois de NBA a été infiniment plus intéressant pour les fans. C'est génial ! Si tu finis 7e au classement et que tu perds deux matches de suite, c'est que tu n'étais probablement pas assez bon pour aller en playoffs dans tous les cas...", a déclaré Kerr sur les ondes de 95.7 The Game.

L'homme « qui devrait être viré » selon LeBron lui répond

Un son de cloche bien différent de ce que l'on a pu entendre du côté du King, pour qui l'inventeur du concept aurait dû être viré, ou du tandem Mark Cuban-Luka Doncic.

A l'heure qu'il est, Steve Kerr et les Warriors sont 8e et seraient donc obligés d'en découdre avec les Los Angeles Lakers. Devoir écarter Golden State et Stephen Curry est sans doute ce qui pouvait arriver de pire aux champions en titre.

Pour rappel, le perdant de l'opposition entre le 7e et le 8e sera ensuite aux prises avec le vainqueur de l'affrontement entre le 9e et 10e.

