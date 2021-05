Warriors vs Grizzlies : Il y aura bien une finale pour la huitième place

C’est un peu un play in avant le play in. Dimanche soir, les Golden State Warriors et les Memphis Grizzlies vont s’affronter lors du tout dernier match de la saison régulière. Un choc au sommet qui promet d’être engagé vu l’enjeu. En effet, la huitième place à l’Ouest sera déterminée à l’issue de cette rencontre.

Pour l’instant, les deux équipes disposent du même bilan : 37 victoires et 33 défaites. Elles ont chacune deux matches à disputer avant de se retrouver dimanche. Et même si l’une gagne et l’autre perd d’ici là, c’est bien sur cet ultime affrontement que sera décerné la huitième place vu que, jusqu’ici, les Warriors et les Grizzlies ont pris le dessus l’un sur l’autre une fois chacun.

Donc même si une franchise arrive avec une victoire de retard, elle décrocherait la huitième place en revenant à égalité au bilan tout en prenant le dessus sur les confrontations directes. En tout cas, Memphis et Golden State sont déjà assurés de participer au play in. Mais la huitième place offre deux chances de se qualifier pour les playoffs : d’abord en défiant le septième puis en jouant le vainqueur du match 9 vs 10 en cas d’échec.

Stephen Curry contre Ja Morant, deux formations en forme, du suspense, de l’enjeu… ça promet d’être bouillant !

