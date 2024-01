UPDATE : On connaît désormais le nom du coach intérimaire des Washington Wizards, qui ont évidemment choisi une solution en interne. Selon Adrian Wojnarowski, c’est le top assistant Brian Keefe qui succède donc à Wes Unseld Jr.

The Washington Wizards are promoting top assistant Brian Keefe to interim head coach for the rest of the season, sources tell ESPN. He will replace Wes Unseld Jr., who will move into a front office role. Wizards will do a full offseason search for a new head coach. pic.twitter.com/do1A6h64mK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 25, 2024

Brian Keefe avait rejoint le staff cette saison après des passages aux Nets, au Thunder, aux Lakers et aux Knicks. Il devrait diriger l’équipe jusqu’à la fin de la saison. Les Wizards pensent en effet attendre cet été pour chercher un nouvel head coach.

Les Wizards mettent leur coach au placard, qui pour succéder à Wes Unseld ?

Publié le 25/01 à 14h23

C'est fini pour Wes Unseld Jr à Washington, en tout cas sur le banc. Les Wizards ont annoncé avoir mis n terme au contrat de leur head coach, qui va tout de même rester au sein de la franchise avec un rôle au sein du front office. Unseld, 48 ans, était en poste depuis 2021 et n'a pas su amorcer une courbe de progression dans les résultats, notamment cette saison, en dépit de la présence de joueurs plus confirmés et déjà titrés comme Jordan Poole et Kyle Kuzma. En deux ans et demi, le fils du Hall of Famer du même nom affiche un bilan de 77 victoires pour 130 défaites.

Les Wizards vont nommer un intérimaire dans les prochains jours et se concentreront sur le successeur à plein temps de Wes Unseld pendant l'intersaison. On va désormais observer ce qui se passera autour de la deadline des trades, puisque Shams Charania indiquait dernièrement que seul Bilal Coulibaly, le rookie français, était intransférable.

Cette saison, Washington présente un bilan de 7 victoires pour 36 défaites et pointe à la 14e place de la Conférence Est. Il s'agit du troisième plus mauvais bilan de toute la ligue, après les Pistons et les Spurs.

On espère que celui qui remplacera provisoirement Unseld continuera d'offrir du temps de jeu à Bilal Coulibaly, qui tourne à 26 minutes par match pour 8.2 points, 4.1 rebonds et un peu moins d'un contre par match.

