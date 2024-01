Zaccharie Risacher impressionne : “Un potentiel 1st pick”

Zaccharie Risacher continue de monter en puissance et de bluffer les scouts et spécialistes américains.

Zaccharie Risacher monte en puissance et les scouts chargés de le jauger à 5 mois de la Draft NBA 2024 en ont pour leur argent. Mercredi soir, le jeune ailier de la JL Bourg a impressionné lors de la victoire de son équipe en Eurocup face à l'Aris Salonique. Risacher, 18 ans, a inscrit 20 points (co-meilleur marqueur du match avec Roberto Gallinat) à 7/10, montré de belles choses dans le secteur défensif et affiché une belle maturité à ce niveau.

Jonathan Givony, le spécialiste scouting et Draft d'ESPN, a été bluffé par ce qu'il a vu de la part de Zaccharie Risacher.

"C'était un match phénoménal de la part du potentiel n°1 de la Draft. 20 points, 10 tirs tentés, très peu de dribbles, une forte défense et des séquences pleines d'instinct tout au long du match. C'est rare et impressionnant de la part d'un garçon de 18 ans dans cette compétition".

Phenomenal game from potential No. 1 pick Zaccharie Risacher in a tough EuroCup win at Aris. 20 points on 10 FGAs with very few dribbles. Played strong D and made instinctual plays all game. Rare and impressive stuff from an 18-year old at this level of competition. pic.twitter.com/MjPuISuToI — Jonathan Givony (@DraftExpress) January 24, 2024

N°3 chez The Ringer

Du côté d'un autre expert, Kevin O'Connor de The Ringer, on est aussi dithyrambique. Dans son Big Board 2024, le journaliste le place en numéro 3 et écrit :

"Il est une menace sur catch and shoot, a une polyvalence positionnelle et shoote en mouvement. [...] C'est un solide manieur de ballon pour sa taille et un joueur qui prend des décisions rapides au niveau de la passe. [...] C'est un défenseur avec de longs bras qui a tous les outils pour être atout de valeur puisqu'il bouge latéralement comme un ailier".

En termes de comparaison, O'Connor évoque Michael Porter Jr, ce qui est flatteur sur le plan offensif, mais nettement moins en défense, où Zaccharie Risacher paraît plus apte que l'ailier des Nuggets à son arrivée en NBA, bien que "MPJ" soit parvenu à progresser.

Dans la plupart des Mock Drafts, le fils de l'ancien international français Stéphane Risacher apparait dans le top 5. On lui souhaite de poursuivre sa très belle saison avec Bourg-en-Bresse pour continuer d'être dans les petits papiers des franchises NBA séduites par son profil. On espère ainsi voir trois Français draftés dans la loterie, Alexandre Sarr et Tidjane Salaün ayant eux aussi des dossiers convaincants pour une belle carrière dans la ligue.