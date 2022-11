Les Wolves doivent-ils trader Karl-Anthony Towns ?

Les Minnesota Timberwolves ont un peu de retard à l'allumage en NBA cette saison, alors que l'on imaginait l'arrivée de Rudy Gobert comme un vrai game changer pour eux. On a évoqué la situation des Wolves dans l'épisode du podcast de cette semaine, avec notamment des questions autour de Karl-Anthony Towns et de sa capacité à être un franchise player ou non.

Pour Antoine, un trade est inévitable si Minnesota veut se reconstruire intelligemment et efficacement.

Antoine a par ailleurs imaginé plusieurs trades possibles pour permettre aux Wolves de trader Karl-Anthony Towns et à KAT de rebondir ailleurs, dans un contexte différent.

Top-5 des meilleurs transferts de Karl-Anthony Towns