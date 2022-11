Les Wolves sont trop soft, c’est Anthony Edwards qui le dit

L'atmosphère n'est pas très bonne autour des Wolves ces derniers jours. L'équipe a certes un bilan presque à l'équilibre (5 victoires, 6 défaites), mais la mayonnaise ne prend pas aussi bien qu'espéré depuis l'arrivée de Rudy Gobert. Le Français est actuellement écarté du groupe pour soigner un nouveau Covid, mais ça n'a pas empêché Minnesota de perdre sèchement à domicile contre les Knicks lundi. Anthony Edwards vit un début de saison frustrant, aussi bien pour lui que pour ses fans, et il est ressorti de cette 6e défaite avec des choses à dire...

D'après "Ant-Man", qui tourne à 22.2 points de moyenne à 45.5%, trouve que les Wolves n'inspirent pas le respect à leurs adversaires.

"On est soft. Comment est-ce qu'on corrige ça ? On va devoir trouver, parce que c'est ce dont on a l'air en ce moment. Les équipes se disent ça de nous quand elles nous voit. Elles entrent sur le terrain en se disant : on va les victimiser. Et c'est ce qui se passe".

Entre ça, son attitude extrêmement passive sur certaines séquences lors du match précédent, ses déclarations qui laissent transparaître un certain scepticisme sur le tall ball de l'équipe et l'hygiène alimentaire que lui reproche Karl-Anthony Towns, pas impossible qu'Anthony Edwards fasse un peu grincer des dents en interne...

do you think this play was designed for anthony edwards pic.twitter.com/XaOJpg9LSD

— Nekias (Nuh-KY-us) Duncan (@NekiasNBA) November 6, 2022