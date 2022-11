Anthony Edwards allume-t-il à demi-mot la venue de Rudy Gobert aux Timberwolves ?

Les Minnesota Timberwolves sont frustrants. Leur début délicat ne nous surprend pas plus que ça parce que même si on comprend la logique derrière l’arrivée de Rudy Gobert, on reste sceptique sur la possibilité d’aligner deux pivots comme le Français et Karl-Anthony Towns dans la NBA actuelle. Après, il reste encore trop tôt pour les juger. Mais leur bilan (4 victoires, 4 défaites, rien de très alarmant) ne parle pas en leur faveur malgré un calendrier plutôt favorable. L’équipe se cherche encore des automatismes, et c’est tout à fait normal. Ça a le don de frustrer Anthony Edwards.

Le jeune homme s’est exprimé sur le fait qu’il n’avait toujours pas claqué le moindre dunk cette saison, après tout de même deux semaines de compétition. Un fait étonnant pour un arrière aussi athlétique et aérien. Sa réponse laisse penser – et certains pourront trouver que nous allons un peu vite en interprétation – qu’il est agacé par le dispositif de son équipe.

Anthony Edwards has ZERO dunks this season “Everybody is in the paint…I’m only 6-4, 6-5, I can’t just jump over everybody, man. I ain’t as tall as Giannis. Everybody be asking me to dunk the ball like it’s all peaches and cream. I’ve got to get a good lane to dunk the ball.” pic.twitter.com/b3hrAxqW5Y — NBACentral (@TheNBACentral) November 2, 2022

« Tout le monde est dans la peinture… Je fais seulement 1,98 mètre. Je ne peux pas sauter par-dessus tout le monde mec. On me demande de dunker comme si c’était un truc facile. Pour dunker, il faudrait que j’ai une ligne de l’espace pour attaquer le panier », rétorque Ant Man.

Alors, ce qui paraît évident, c’est que la dernière phrase est la plus importante de sa déclaration. Ça l’est d’autant plus qu’il ne joue pas toujours avec les deux pivots. Un joueur de son calibre peut dunker dans de nombreuses circonstances et il a déjà claqué des tomars très violents en NBA. Clairement, il avait l’envie de placer cette petite remarque.

Est-ce que ça veut dire qu’il critique réellement la décision de sa franchise d’aligner Gobert et KAT ensemble ? Pas forcément, ça reste libre à l’interprétation et on peut comprendre que certains n’y voient pas spécialement une attaque. N’empêche que la déclaration n’est pas anodine. Encore moins quand elle se joint à ce moment où, en conférence de presse, il se rend compte que le cinq majeur a plombé Minnesota lors du match perdu contre les Phoenix Suns.

The moment Anthony Edwards realized the starting lineup is currently hurting the Timberwolves pic.twitter.com/YVYo0Cw76J — Jace frederick (@JaceFrederick) November 2, 2022

Pour l’instant, Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert et D’Angelo Russell affichent un différentiel de -4,8 points sur 100 possessions quand ils jouent tous les quatre ensemble.

Karl-Anthony Towns, une volonté de mettre Rudy Gobert en valeur