Lonzo Ball, enfin le bout du tunnel ?

Enfin de bonnes nouvelles pour Lonzo Ball ! Absent des parquets NBA depuis le 14 janvier 2022, le meneur des Chicago Bulls a enchaîné les problèmes au genou, avec plusieurs rechutes depuis sa première opération.

Après une saison blanche en 2022-2023, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers a d'ores et déjà été annoncé forfait pour l'intégralité de cet exercice 2023-2024. Et pourtant, le talent de 26 ans réalise des progrès importants.

Enfin débarrassé de ses douleurs, Ball va recommencer à courir à partir de janvier !

"La douleur qu'il ressentait et qui était à l'origine de ses rechutes a été éliminée. Je lui reconnais beaucoup de mérite. Son état d'esprit n'a pas changé du tout. C'est vraiment remarquable. Je ne veux pas dire qu'il est insouciant, car ce n'est pas le cas.

Je sais qu'il a envie de jouer. Le jeu lui a été retiré depuis quelques années. Mais j'apprécie son attitude et son optimisme quant à son retour sur le terrain. Car lorsque vous traversez ce qu'il a traversé, il est très facile de s'asseoir et de commencer à douter et à se poser des questions.

Mais j'espère qu'en janvier, il commencera à courir, c'est le plus important. Mais tout ce qu'ils ont fait pour le faire progresser, il l'a très bien géré", a salué son coach Billy Donovan face à la presse.

Il faut désormais espérer que Lonzo Ball va pouvoir enchaîner et préparer de la meilleure des manières la saison 2024-2025. En tout cas, il y a encore de l'espoir pour la suite de sa carrière après deux années terribles.

Nikola Vucevic : “On se disait que quand Lonzo reviendrait, tout serait réglé”