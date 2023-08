Si les Bulls manquent à Lonzo Ball, la réciproque est au moins aussi vraie. Nikola Vucevic, qui dispute actuellement la Coupe du monde avec le Monténégro, le ressent notamment. Dans une interview avec Jake Fischer de Yahoo Sports, le pivot de Chicago s’est confié sur l’importance du meneur dans le collectif et sur l’épreuve qu’il traverse.

Au moment de la blessure au genou de Ball, la franchise était parfaitement engagée dans la saison 2021-2022. Le meneur de jeu était le liant entre Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, les trois meilleurs marqueurs de l’équipe, et l’alchimie semblait évidente.

« Nous avons vraiment commencé à avancer. Et une fois que vous êtes dans le rythme, tout clique », se souvient l’intérieur monténégrin. « Lonzo était un élément clé. C’était un meneur de jeu axé sur la passe, qui cherchait à impliquer tout le monde, ce qui a beaucoup aidé. Et sa défense, sa capacité de tir, nous jouions beaucoup plus rapidement avec lui. »

Ce qui devait être un contretemps mineur s’est transformé en une très longue absence. Trois opérations du genou plus tard, Lonzo Ball n’a plus joué depuis le mois de janvier 2022. Aujourd’hui, les Bulls se préparent à disputer l’exercice 2023-2024 sans lui, après une saison très décevante.

« On se disait que quand il reviendrait, tout serait réglé. Au début, c’était “six semaines”, puis “huit semaines”, puis “janvier” et “peut-être les playoffs”. Pour nous, c’était difficile, car nous avons continué à l’attendre », a raconté Nikola Vucevic. « Et maintenant, au moins, nous savons qu’il n’est pas là […] Maintenant, c’est à nous les joueurs de trouver une solution et de trouver un moyen de faire une meilleure saison. »

Et bien que Lonzo Ball soit optimiste quant à son possible retour, l’épreuve qu’il traverse reste douloureuse. « C’est un joueur si talentueux. Devoir gérer tout ça, c’est très difficile », confirme son coéquipier. « Il continue de chercher des moyens de revenir […] Vous ne pouvez pas voir la rééducation et tout ce qu’il fait pour revenir sur le terrain. Les blessures sont la pire partie de la vie de joueur […] Les carrières sont plus longues maintenant, mais elles sont toujours courtes. Pour lui, perdre deux ans, deux ans et demi, ce n’est pas rien. »