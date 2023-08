Lonzo Ball : “Je me sens mal pour les dirigeants des Bulls”

Lonzo Ball n’est plus apparu sur les parquets de la NBA depuis le 14 janvier 2022, il y a plus d’un an. Nous ne sommes même pas sûrs de revoir un jour le meneur, gravement blessé au genou, en action un jour. Une épreuve difficile pour lui, ainsi que pour les Chicago Bulls, qui souffrent aussi de la situation.

Invité dans le podcast « From The Point » de Trae Young, l’ancien joueur des Lakers s’est confié sur ses difficultés. Il explique se sentir mal pour la franchise, qui a construit un bel effectif dont il était un membre essentiel.

« Ce sera un gros “what if” », explique Lonzo Ball. « Je me sens mal, surtout pour les dirigeants. J’ai l’impression qu’ils ont constitué une équipe parfaite autour de moi et je me suis senti impliqué. Je n’ai jamais été aussi impliqué dans une organisation. J’ai enfin eu l’équipe parfaite, qui correspondait à mon jeu et jouait à ma manière. Cette blessure, dont je souffre encore en ce moment, m’a fait du mal parce que j’avais une opportunité et je n’ai jamais pu voir ce que ça donnerait. »

Comment les Bulls ont failli réunir LeBron, Wade et Bosh en 2010

Si un retour du meneur n’est pas à exclure, les Bulls se préparent à jouer sans lui toute la saison. Ils ont en effet obtenu une « Disabled Player Exception » de 10,2 millions de dollars pour l’exercice 2023-2024. La NBA accorde cette enveloppe aux équipes ayant vraisemblablement perdu un joueur pour l’ensemble de la saison.

Lonzo Ball affichait des moyennes de 13 points, 5,4 rebonds et 5,1 passes en 2021-2022, en 35 matches. Alors qu’il était sur une belle courbe de progression et que son équipe occupait la première place de l’Est, sa blessure a laissé un vide à Chicago.

Les Bulls auraient déjà tiré un trait sur la carrière de Lonzo Ball