Enfin des (petits) progrès pour Lonzo Ball

Absent depuis un an, Lonzo Ball se sent un peu mieux depuis quelques semaines, même si un retour n'est pas encore à envisager.

Voilà bientôt un an que les Chicago Bulls sont privés de l'une de leurs pièces maîtresses. Lonzo Ball n'a plus joué depuis le 14 janvier 2021 en raison d'une douleur mystérieuse au genou. Il a déjà été opéré en janvier de l'année dernière et en septembre. Mais sans réussir à retrouver pleinement ses sensations. Bonne nouvelle tout de même, le meneur natif de Los Angeles serait tout de même sur la voie (lente) de la guérison.

"Il fait des choses qu'il ne pouvait pas faire il y a six semaines. Il continue de faire des progrès. Est-ce qu'il ressent encore des douleurs ? Oui. Il y a toujours de l'inconfort. Mais ce n'est pas la même chose qu'il y a quelques semaines. Il a fait suffisamment de progrès pour courir sur un tapis de course et dunker", confie le coach Billy Donovan.

Un retour de Lonzo Ball cette saison paraît tout de même hypothétique, voire très peu probable. Il faudrait déjà qu'il ne ressente plus aucune gêne et qu'il se remette dans une condition physique suffisante pour jouer un match NBA. Le chemin est encore long. Mais ça avance, étape par étape.

