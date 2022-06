Lonzo Ball, toujours des craintes sérieuses autour de son genou…

Lonzo Ball incarne une grosse incertitude aux Chicago Bulls. Après des débuts prometteurs sous les couleurs de la franchise de l'Illinois, le meneur a été coupé dans son élan par une blessure. Opéré du ménisque, l'ancien des Los Angeles Lakers devait initialement rater entre 6 et 8 semaines de compétition.

Sauf qu'il n'a jamais retrouvé les parquets. Victime d'une rechute au niveau de son genou, le talent de 24 ans a du mal à retrouver ses sensations. Ainsi, son cas commence à susciter une vraie inquiétude à Chicago.

Et surtout, une seconde opération, synonyme d'une potentielle absence en début de saison 2022-2023, semble possible.

"Cela fait quatre mois et demi que Ball se trouve sur la touche à cause d'une blessure au genou gauche. Avec ensuite une opération du ménisque. Il n'a toujours pas récupéré. La question de savoir s'il sera prêt à temps pour l'ouverture de la saison devient de plus en plus préoccupante au fil des semaines.

Si Ball doit subir une seconde intervention chirurgicale, le manque de temps s'intensifie. Le camp de Ball n'a pas indiqué qu'une seconde intervention allait avoir lieu. Mais on ne peut pas l'exclure si le genou de Ball ne réagit pas", a fait savoir le journaliste de The Athletic Darnell Mayberry.