LaVar Ball essaye t-il de créer des problèmes aux Bulls ?

Ah, ça faisait longtemps que l’on ne vous avait pas gonflé avec LaVar Ball. Bon, en réalité, rassurez-vous, ça nous soûle aussi de parler du daron le plus bruyant du NBA game. Le plus souvent, on essaye de l’ignorer. On a même hésité à vous relayer ses dernières déclarations. Mais au final, elles nous paraissent tout de même intrigantes parce qu’elles peuvent potentiellement déstabiliser un vestiaire.

Le père de Lonzo Ball s’est donc mêlé de ce qui ne le regarde en balançant dans la presse que Zach LaVine allait quitter les Chicago Bulls. Il a même donné encore plus « d’informations » : selon lui, l’arrière All-Star ne veut pas jouer les deuxièmes options derrière DeMar DeRozan et il souhaiterait rejoindre les Los Angeles Lakers.

LaVar Ball believes LaVine is tired of playing behind DeMar DeRozan and could land with the Lakers 👀 (via @thekapman) pic.twitter.com/rmieGagf8U — Bleacher Report (@BleacherReport) May 19, 2022

Alors, cette rumeur n’a évidemment aucun sens. Déjà parce que les Lakers n’ont pas l’espace sous le Cap pour signer LaVine. Ensuite, si ce dernier refusait un rôle de lieutenant, pourquoi irait-il se fourrer avec LeBron James et Anthony Davis ?

En fait, ça n’a absolument pas d’importance de se concentrer sur la fiabilité ou non de ce que dit LaVar. Le problème, ce sont les potentielles conséquences. Comment DeRozan et LaVine vont interpréter ce qui est dit ? Comment Lonzo sera perçu par ses camarades quand son daron balance ce genre de conneries ? On se doute bien que le vestiaire des Bulls passera au-dessus mais le staff et les joueurs se seraient probablement bien passés de ces commentaires inutiles.

