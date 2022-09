Lonzo Ball ne peut ni courir, ni sauter, les Bulls craignent une saison blanche

La carrière de Lonzo Ball commence à être bien trop freinée par les blessures pour que l'on ne s'inquiète pas à son sujet. Celle au genou qui l'a privé de basket depuis janvier dernier n'est malheureusement toujours pas résorbée. Alors que les médecins pensaient que le meneur des Chicago Bulls serait apte pour le training camp, la date de son retour a été repoussée.

Ball va même devoir être opéré à nouveau ce mercredi pour tenter de remédier à une situation invalidante et de mauvais augure pour son avenir. C'est ce qu'il a expliqué sur NBC Sports cette semaine.

"Je suis littéralement incapable de courir. Je ne peux pas non plus sauter. Lorsque mon genou est entre 30 et 60 degrés et plié, je n'ai absolument aucune force. Tant que je ne peux pas faire ces choses-là, je ne peux pas jouer au basket.

J'ai fait de la rééduction et ça allait mieux, mais jamais au point où j'étais en mesure de courir à pleine vitesse ou sauter. L'opération est donc obligatoire".